المفوضية الأوروبية تدعو إلى توجيه الدعم الزراعي في الاتحاد الأوروبي للمزارعين الأكثر فقرا

حث تقرير صدر اليوم الأربعاء، المفوضية الأوروبية على تعديل نظام الدعم الزراعي الذي يقدمه الاتحاد الأوروبي لتحسين دعم المزارعين الأكثر فقرا؛ بهدف تبديد المخاوف التي أدت لاندلاع موجة الاحتجاجات الأخيرة واسعة النطاق من جانب المزارعين الغاضبين.

وجاء في التقرير الذي كتبته لجنة خبراء وتم تقديمه لرئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في بروكسل أن هناك حاجة لتحرك قوي وسريع على كل المستويات؛ للتصدي للعديد من الأزمات الزراعية والبيئية.

وينصح التقرير، بتوجيه الدعم من صندوق السياسة الزراعية المشتركة إلى المزارعين الذين هم في أشد الحاجة له استنادا إلى الدخل وبعيدا عن المدفوعات المستندة إلى حجم الأرض التي يمتلكونها.

وأطلقت فون دير لاين، المشاورات الواسعة النطاق التي تشمل كيانات زراعية ومنظمات زراعية غير حكومية عقب الاحتجاجات التي نظمها المزارعون الغاضبون عبر الاتحاد الأوروبي أوائل العام الجاري.

وتظاهر المزارعون الغاضبون، من البيروقراطية المتزايدة وتراجع الدخول، طوال شهور قبل انتخابات البرلمان الأوروبي.