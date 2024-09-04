السوداني يوجه بالتحقيق في قضية الاعتداء على متظاهرين وسط بغداد

وجه رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني القائد العام للقوات المسلحة اليوم الثلاثاء قيادة العمليات المشتركة بالتحقيق في حادثة الاعتداء على متظاهري ذوي المهن الطبية من قبل القوات الأمنية وسط بغداد.

وقال باسم العوادي المتحدث الرسمي باسم الحكومة العراقية في بيان صحفي أن"رئيس الحكومة القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني وجه قيادة العمليات المشتركة بالتحقيق في ما حصل من ملابسات خلال تظاهرات خريجي المهن الصحية اليوم الثلاثاء كما وجه قائد عمليات بغداد بالتواجد الميداني في كل تظاهرة مستقبلية من أجل منع تكرار ما حصل هذا اليوم من احتكاك بين القوات الأمنية والمتظاهرين".

وذكر أن السوداني وجه أيضا لجنة حكومية برئاسة وزير الصحة، بتقديم تقريرها الخاص بحسم موضوع خريجي ذوي المهن الطبية والصحية وبيان تكييف ذلك قانونياً وذلك خلال أسبوع واحد.

وكان المئات من خريجي الكليات والمعاهد الطبية قد خرجوا اليوم في مظاهرة حاشدة قبالة أحد بوابات المنطقة الخضراء الحكومية وسط بغداد للمطالبة بالحصول على وظائف وحل أزمة البطالة في البلاد.

واستخدمت قوات مكافحة الشغب العراقية العصي والهراوات وخراطيم المياه لتفريق المظاهرة مما أوقع العشرات من المصابين بين المتظاهرين.