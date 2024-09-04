تركيا: ادعاءات نتنياهو ضد مصر غير مقبولة

قالت وزارة الخارجية التركية، إن «ادعاءات نتنياهو الأخيرة ضد جمهورية مصر العربية من أجل الحفاظ على الوجود العسكري الإسرائيلي في ممر فيلادلفيا غير مقبولة».

وأكدت في بيان، مساء الأربعاء، «دعم جهود الوساطة التي تبذلها جمهورية مصر العربية؛ لإنهاء الحرب في غزة ومساعدة الملايين من الأشقاء الفلسطينيين».

وأشارت إلى أن «رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو، يواصل أكاذيبه؛ للتلاعب بالرأي العام من أجل التغطية على جرائمه في غزة، ومنع وصول مفاوضات وقف إطلاق النار إلى نتيجة».

حول ادعاءات رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو ضد جمهورية مصر العربية https://t.co/O2TiADVEX3 pic.twitter.com/83HBi82ztr — Turkish MFA Arabic / اللغة العربية (@MFATurkiyeAR) September 4, 2024

وتوجه الرئيس السيسي اليوم إلى أنقرة في زيارة رسمية للجمهورية التركية، تلبية للدعوة المقدمة من الرئيس رجب طيب أردوغان.

وأوضح السفير أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن زيارة السيد الرئيس التاريخية لتركيا تمثل محطة جديدة في مسار تعزيز العلاقات بين البلدين، وللبناء على زيارة الرئيس أردوغان التاريخية لمصر في فبراير الماضي، وتأسيساً لمرحلة جديدة من الصداقة والتعاون المشترك بين البلدين، سواء ثنائياً أو على مستوى الإقليم، الذي يشهد تحديات جمة تتطلب التشاور والتنسيق بين البلدين.

وأضاف المتحدث الرسمي أنه من المنتظر أن تشهد الزيارة مباحثات معمقة، إضافة إلى رئاسة الرئيسين للاجتماع الأول لمجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى بين مصر وتركيا، الذي من المقرر أن يتناول سبل الارتقاء بالعلاقات الثنائية في مختلف المجالات.

ولفت إلى أن الزيارة ستشهد تبادل الرؤى إزاء القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، وعلى رأسها جهود وقف إطلاق النار بقطاع غزة وإنهاء المأساة الإنسانية بالقطاع، وخفض التصعيد في الشرق الأوسط.

كما شهد الرئيسان التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم بين حكومتي الدولتين في مختلف مجالات التعاون.