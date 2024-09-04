صحيفة: تايلاند ترفع الحد الأدنى للأجور لبعض المهن إلى 400 باهت في الأول من أكتوبر

نقلت صحيفة "تايراث" التايلاندية عن وزير العمل بيفات راتشاكيتبراكارن، قوله إن بلاده مازالت تعتزم رفع الحد الأدنى للأجور اليومية لبعض المهن إلى 400 باهت في الأول من أكتوبر المقبل.

وأضافت الصحيفة، أن تعديل الرواتب سيتم تطبيقه أيضا على بعض المؤسسات التجارية، حسب وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأربعاء.

وستعقد لجنة الأجور اجتماعين هذا الشهر لوضع التفاصيل النهائية قبل الإعلان الرسمي.

ونقل عن الوزير، قوله إن الإغلاق الأخير لبعض الشركات ربما يكون بسبب قضايا متعلقة بالقدرة التنافسية وتوطين الإنتاج بدلا من زيادة الأجور.

وكان رئيس الوزراء التايلاندي السابق سريتا تافيسين، قد أعلن في 14 مايو الماضي موافقة الحكومة على خطة لزيادة الحد الأدنى للأجور إلى 400 باهت (89. 10 دولار) يوميا على مستوى الدولة.

يذكر أن الشركات في تايلاند تعارض زيادة الحد الأدنى للأجور بسبب الظروف الاقتصادية الراهنة.