وزيرة الخارجية الألمانية تعرب عن أسفها لاستقالة نظيرها الأوكراني كوليبا

أعربت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك عن أسفها لاستقالة نظيرها الأوكراني دميترو كوليبا.

ونشرت السياسية المنتمية إلى حزب الخضر على منصة إكس صورة لها مع كوليبا، وكتبت معلقة على التعاون الذي جمع بينهما قائلة: "محادثات طويلة في القطارات الليلية وفي قمة مجموعة السبع وفي الجبهات وفي بروكسل وأمام محطة طاقة مدمرة. قليلون من عملت معهم بشكل وثيق مثلما عملت معك يا دميترو كوليبا."

وأضافت وزيرة الخارجية الألمانية أن كوليبا يضع مصلحة شعبه فوق مصلحته الشخصية.

وفي منشور آخر عن الدبلوماسي الأوكراني، كتبت وزيرة بيربوك:" أتمنى لك من كل قلبي كل الخير - وسنلتقي مجددًا عندما يسود السلام والحرية أخيرًا في جميع أنحاء أوكرانيا."

وكان رئيس البرلمان روسلان ستيفانتشوك نشر في وقت سابق على صفحته في فيسبوك طلب كوليبا بالإعفاء من الحكومة الأوكرانية.

يذكر أن كوليبا/43 عامًا/ كان تولى حقيبة الخارجية في عام 2020 قبل بدء الحرب الروسية. وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أعلن في يوليو الماضي عن إعادة هيكلة الحكومة لجعل عملها أكثر فعالية تحت ضغط الحرب.



