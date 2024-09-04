ينطلق 19 سبتمبر الجاري، عرض مسلسل "الغالب غالب"، الذي يستعرض في 8 حلقات تجربة رائدة الأعمال والبلوجر هادية غالب.

المسلسل الذي يعرض بواقع حلقتين أسبوعيا، على أحد التطبيقات، ينتمي لتلفزيون الواقع، ويقدّم نظرة عن حياة هادية غالب، حيث توازن بين حياتها الشخصية والمهنية، بينما تتعامل مع ضغوط الشهرة، مما يجعلها واحدة من الشخصيات المثيرة للجدل في العالم العربي.

تم تصوير المسلسل بين مصر، والإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، ويتضمن حلقات أسبوعية تحتوي على مزيج من اللحظات الواقعية والأحداث المثيرة من حياتها، حيث تحاول أن توازن بين الشهرة والعائلة والعمل ورحلة البحث عن الحب.

وطُرح البرومو الدعائي للمسلسل، والذي يظهر فيه عدد من الشخصيات، منهم، الفنانة مي كساب و صانع المحتوى إسلام فوزي، والعديد من المؤثرين السعوديين، كما يشارك من عائلة هادية والدها طارق ووالدتها إيمان، ويُلقي الضوء أيضاً على قصص الحب المحتملة التي تضيف المزيد من الدراما والتشويق إلى الحلقات.