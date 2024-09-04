 نجاة كابتن محمد فاروق رئيس لجنة الحكام باتحاد كرة القدم من الموت بعد اشتعال النيران في سيارته - بوابة الشروق
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نجاة كابتن محمد فاروق رئيس لجنة الحكام باتحاد كرة القدم من الموت بعد اشتعال النيران في سيارته

حازم الخولي
نشر في: الأربعاء 4 سبتمبر 2024 - 3:51 م | آخر تحديث: الأربعاء 4 سبتمبر 2024 - 3:51 م


نجا الكابتن محمد فاروق رئيس لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، من الموت خلال سفره من محافظة بني سويف إلى القاهرة بسيارته الخاصة.

وأكد فاروق أنه فوجئ بخروج نيران كثيفة من موتور سيارته وسارع بالوقوف على إحدي جنبات الطريق لتتدخل العناية الإلاهية قبل أن تمتد النيران إلى صالون السيارة وتانك الوقود، وتمكن فاروق وسائقي السيارات المجاورة من إخماد النيران.

وأوضح فاروق أنه بصحة وخير، مشيرا إلى أنه كان في طريقه إلى أحد المستشفيات التي تعالج والدته بالقاهرة، مؤكدا أن دعاء والدته له هو ما أنقذه من الموت.

يذكر أن الحادث جاء عقب تولي فاروق منصبه الجديد رئيسا للجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم.

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