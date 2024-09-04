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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الأربعاء، طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.. بينما يسود طقس مائل للحرارة رطب ليلا على أغلب الأنحاء، معتدل الحرارة رطب على السواحل الشمالية.

وعن الظواهر الجوية تنشط رياح معتدلة أحيانا على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة، وتتكون شبورة مائية خفيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.75 متر والرياح شمالية غربية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى 2.5 متر والرياح شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

المدينة العظمى الصغرى



القاهرة 34 26

العاصمة الإدارية 35 25

6 أكتوبر 35 25

بنها 34 26

دمنهور 33 25

وادي النطرون 34 25

كفر الشيخ 33 24

المنصورة 34 25

الزقازيق 35 25

شبين الكوم 34 26

طنطا 34 26

دمياط 32 25

بورسعيد 33 25

الإسماعيلية 36 25

السويس 36 25

العريش 32 24

رفح 32 23

رأس سدر 35 27

نخل 34 18

كاترين 30 16

الطور 33 28

طابا 31 27

شرم الشيخ 38 29

الإسكندرية 32 24

العلمين 32 24

مطروح 31 24

السلوم 33 24

سيوة 37 25

رأس غارب 38 27

الغردقة 39 28

سفاجا 39 30

مرسى علم 38 29

شلاتين 38 30

حلايب 35 31

أبو رماد 37 30

رأس حدربة 35 31

الفيوم 35 25

بني سويف 36 25

المنيا 38 25

أسيوط 38 27

سوهاج 39 27

قنا 42 30

الأقصر 41 29

أسوان 42 30

الوادي الجديد 41 28

أبوسمبل 42 29

أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي:

العظمى الصغرى



مكة المكرمة 42 29

المدينة المنورة 43 30

الرياض 42 29

المنامة 38 31

أبوظبي 42 31

الدوحة 38 31

الكويت 45 30

دمشق 34 17

بيروت 31 26

عمان 30 18

القدس 29 19

غزة 30 24

بغداد 42 27

مسقط 32 29

صنعاء 28 15

الخرطوم 36 27

طرابلس 35 29

تونس 36 26

الجزائر 28 22

الرباط 26 14

نواكشوط 30 25

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:

العظمى الصغرى



أنقرة 29 18

إسطنبول 30 22

إسلام آباد 33 24

نيودلهي 32 26

جاكرتا 34 23

بكين 28 21

كوالالمبور 33 24

طوكيو 31 22

أثينا 32 22

روما 32 22

باريس 23 14

مدريد 25 13

برلين 34 19

لندن 20 12

مونتريال 25 16

موسكو 24 13

نيويورك 24 17

واشنطن 26 15

أديس أبابا 21 13