 أردوغان: الشعب المصري يبدي اهتمامًا كبيرًا بالثقافة التركية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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أردوغان: الشعب المصري يبدي اهتمامًا كبيرًا بالثقافة التركية

أحمد علاء
نشر في: الأربعاء 4 سبتمبر 2024 - 6:45 م | آخر تحديث: الأربعاء 4 سبتمبر 2024 - 6:50 م

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن الشعب المصري يبدي اهتمامًا كبيرًا بالثقافة التركية.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، أنه يتم العمل على تعزيز الجسور الثقافية والإنسانية بين البلدين.

وأشار إلى أن الزخم الإيجابي في العلاقات سوف ينعكس أيضًا على قطاع السياحة خلال الفترات المقبلة.

كما أوضح أن التجارة والاقتصاد يشكلان البعد الأقوى للتعاون بين مصر وتركيا، موضحًا أنه في السنوات العشر الماضية ظلت بلاده بين أكبر خمس شركاء تجاريين لمصر.

وبدأ الرئيس السيسي، اليوم الأربعاء، زيارة رسمية للجمهورية التركية، تلبية للدعوة المقدمة من أردوغان.

وقال السفير أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن زيارة الرئيس التاريخية لتركيا تمثل محطة جديدة في مسار تعزيز العلاقات بين البلدين، وللبناء على زيارة الرئيس أردوغان التاريخية لمصر في فبراير الماضي، وتأسيسًا لمرحلة جديدة من الصداقة والتعاون المشترك بين البلدين، سواء ثنائياً أو على مستوى الإقليم، الذي يشهد تحديات جمة تتطلب التشاور والتنسيق بين البلدين.

وأضاف أن الزيارة ستشهد تبادل الرؤى إزاء القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، وعلى رأسها جهود وقف إطلاق النار بقطاع غزة وإنهاء المأساة الإنسانية بالقطاع، وخفض التصعيد في الشرق الأوسط.


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