بن غفير: أعمل من أجل وقف التفاوض مع حماس

قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير إنه يعمل من أجل وقف التفاوض مع حركة حماس، مضيفا أن استمرار المفاوضات يشجع حماس على القيام بما وصفه بـ"مزيد من الإرهاب بما في ذلك من الضفة الغربية".

وقال بن غفير إن "الدولة التي يقتل 6 من مواطنيها بدم بارد عليها وقف المفاوضات مع القتلة ومنع تزويدهم بالوقود والكهرباء"، بحسب تعبيره.

ويوم الاثنين، شارك بن غفير في مظاهرات رافضة لإبرام صفقة تبادل مع حماس.

وخاطب بن غفير محتجين يمينيين قبالة مقر الحكومة بالقول: "نستخدم سلطتنا بالحكومة لعدم إبرام اتفاق (مع حماس) وحتى لا تكون هناك أي مفاوضات إطلاقا"، بحسب "سكاي نيوز عربية".

وأمل وزير الأمن القومي ألا يشعر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالارتباك وألا يتراجع عن مواقفه.