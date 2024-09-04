وزيرا خارجية الجزائر والسعودية يبحثان هاتفيا تطورات القضية الفلسطينية

بحث وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، مع نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود هاتفيا اليوم الثلاثاء تطورات القضية الفلسطينية.

وجاء في بيان لوزارة الخارجية الجزائرية اليوم، أن الاتصال سمح " باستعراض تطورات القضية الفلسطينية في ظل تواصل حرب الإبادة التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة وامتدادها إلى الضفة الغربية على أيدي سلطات الاحتلال والمستوطنين الإسرائيليين في إطار عملية شاملة للتصفية والاحتلال والتوسع".

وكشف ذات المصدر، أن الطرفين بحثا "آفاق تعزيز العمل العربي والإسلامي في مواجهة هذه التحديات المتفاقمة وتعبئة المجموعة الدولية دفاعاً عن الشرعية التي أقرتها لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة والسيدة، كحل عادل ودائم ونهائي للصراع العربي-الإسرائيلي".