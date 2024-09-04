أوقاف القدس: 300 مستوطن ومتطرف اقتحموا المسجد الأقصى اليوم

نقلت شبكة "الجزيرة" الإخبارية، اليوم الأربعاء، عن مسئول في الأوقاف الإسلامية بالقدس قوله إن أكثر من 300 مستوطن ومتطرف اقتحموا المسجد الأقصى اليوم.

وأضاف المسئول أن "اقتحامات المستوطنين وانتهاكاتهم للمسجد الأقصى لم تعد تقتصر على مناسبات دينية"، مشيرا إلى أن شرطة الاحتلال تمنع حراس المسجد الأقصى من الاقتراب من مسار اقتحامات المستوطنين.

وفي الوقت الذي اقتحم فيه المسجد 7704 من المتطرفين على مدى شهر أغسطس الماضي، ضيّقت شرطة الاحتلال المتمركزة على الأبواب على المصلين الوافدين إلى المسجد، وسُلم على مدى الشهر 33 أمر إبعاد عن المسجد الأقصى، وكان على رأس المبعدين خطيب المسجد الشيخ عكرمة صبري، بحسب "الجزيرة".

وعلى صعيد انتهاك الحريات، رصدت "الجزيرة" 110 حالات اعتقال في محافظة القدس، ومن بين المعتقلين 10 نساء و6 قاصرين.

وأصدرت محاكم الاحتلال 21 أمر اعتقال إداري خلال أغسطس الماضي بين أوامر جديدة أو تمديد لهذه العقوبة بحق أسرى من محافظة القدس.