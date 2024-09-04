أمير قطر ورئيس وزراء النرويج يبحثان آخر التطورات في غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة

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عقد أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ورئيس وزراء مملكة النرويج يوناس غار، جلسة مباحثات رسمية وذلك في مقر الضيافة الحكومي في العاصمة أوسلو اليوم.

وبحسب بيان صادر عن الديوان الأميري، رحب رئيس الوزراء النرويجي في بداية الجلسة بالأمير والوفد المرافق، مشيدا بما يجمع البلدين من علاقات صداقة وتعاون.

وأعرب عن تطلعه بأن تسهم زيارة أمير قطر إلى مملكة النرويج في توطيد وتعزيز علاقات التعاون الثنائي بين البلدين في شتى المجالات.

من جانبه، أعرب الأمير عن تقديره لرئيس الوزراء النرويجي على ما لقيه والوفد المرافق من حفاوة وكرم ضيافة خلال هذه الزيارة.

وأكد تطلعه للعمل مع رئيس الوزراء النرويجي على دفع التعاون الثنائي إلى آفاق أرحب، في ضوء ما يجمع البلدين من علاقات دبلوماسية تمتد لأكثر من خمسين عاما، وتعزيز الشراكات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات.

وجرى خلال الجلسة أيضا بحث أوجه التعاون بين البلدين الصديقين، والسبل الكفيلة بتعزيزها وتنميتها، لاسيما في مجالات الاستثمار والاقتصاد والطاقة والتعاون الدولي، إضافة إلى مناقشة أبرز القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، خاصة آخر تطورات الأوضاع في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة.