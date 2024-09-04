 رئيس الوزراء الأيرلندي ينتقد روسيا على الإرهاب والوحشية خلال زيارة لأوكرانيا - بوابة الشروق
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رئيس الوزراء الأيرلندي ينتقد روسيا على الإرهاب والوحشية خلال زيارة لأوكرانيا

د ب أ
نشر في: الأربعاء 4 سبتمبر 2024 - 9:44 م | آخر تحديث: الأربعاء 4 سبتمبر 2024 - 9:44 م

قال رئيس الوزراء الأيرلندي سايمون هاريس خلال زيارة إلى كييف إن الحرب في أوكرانيا لا يمكن أن "تتلاشي في الخلفية". 

وجاءت تصريحاته بعدما تبين أن أم وبناتها الثلاث كن من بين سبعة أشخاص لقوا حتفهم في هجوم روسي على مدينة لفيف. 

ووصف هاريس، الذي سافر عبر لفيف بالقطار قبل ذلك بساعات، عمليات القتل بأنها "هجوم إرهابي وحشي شنته روسيا"، حسبما ذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي. أيه. ميديا) اليوم الأربعاء.

وقال إن الهجمات الروسية على البنية التحتية المدنية والمنازل تصبح "حدثا منتظما وأحيانا يوميا".

وذكر هاريس متحدثا للصحفيين: "ما زالت هذه الحرب وهذا الإرهاب وهذه الوحشية مستمرة في قارة أوروبا وفي دولة تأمل في أن تصبح، وآمل أنا أن تصبح، عضوة في الاتحاد الأوروبي".

وجاءت التصريحات بعدما أعرب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عن "امتنانه لأيرلندا" على الدعم المالي المستمر.


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