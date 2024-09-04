الحبس لامرأة في تركيا بسبب انتقادها حظر تطبيق انستجرام خلال مقابلة في الشارع

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ذكرت وكالة أنباء الأناضول التركية اليوم الثلاثاء أن محكمة تركية قضت بحبس امرأة أكثر من سبعة شهور بعد انتقادها لحظر تطبيق إنستجرام في البلاد، خلال مقابلة بالشارع لاستطلاع الآراء.

وخلصت المحكمة في مدينة إزمير إلى أن ديلروبا قيصرلي أوغلو مذنبة "بالإساءة إلى الجمهور" خلال مقابلة لاستطلاع الآراء نشرت عبر قناة على موقع يوتيوب الشهر الماضي.

وتم تأجيل الحكم ولم تقض العقوبة على الفور.

وتمت تبرئة قيصرلي أوغلو /33 عاما/ من تهم التحريض. واستندت المتهمة في دفاعها إلى حرية التعبير.

وانتقدت قيصرلي أوغلو حظر الحكومة المؤقت لإنستجرام، من بين أمور أخرى، في مقابلة لاستطلاع الآراء في أغسطس.

وبشكل منفصل، وصفت أنصار الرئيس رجب طيب أردوغان "بالبلهاء" الذين يثقون بحفاظ الرئيس على حريتهم و "يعبدونه".

وتم القبض على المرأة بعد المقابلة بوقت قصير، لكن تم إطلاق سراحها بشروط منذ ذلك الوقت.

يشار إلى أنه تم حجب إنستجرام في تركيا لأكثر من أسبوع في مطلع أغسطس.

وتحظى وسائل التواصل الاجتماعي وقنوات يوتيوب التي تبث مقابلات استطلاع الآراء بشعبية في تركيا.

وأعلن رئيس المجلس الأعلى للإذاعة والتلفزيون مؤخرا عن خطط لتنظيم مقابلات الشارع التي تعرض على يوتيوب.