توصلت اللجنة المعنية بمناقشة الحد الأدنى للأجور بوزارة العمل التايوانية لاتفاق اليوم الأربعاء لزيادة الحد الأدنى الشهري للأجور ليصل إلى 28590 دولار تايواني جديد (68ر889 دولار أمريكي) مقارنة بـ 27470 دولار تايواني جديد، بزيادة بنسبة 08ر4%.

وذكرت وكالة الأنباء التايوانية المركزية أنه تم زيادة الحد الأدنى للأجر بالساعة من 183 دولار تايواني إلى 190 دولار تايواني جديد، ولكن القرار في انتظار موافقة مجلس الوزراء.

ومن المقرر أن يصبح القرار، الذي سيدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير 2025، الأول من نوعه منذ تولي الرئيس لاي تشينج تي مقاليد السلطة في 20 مايو الماضي.