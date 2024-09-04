دبي تنظم دورة جديدة لأكبر مسابقة للقرآن للإناث بالعالم

أعلنت دبي اكتمال استعدادتها لتنظيم دورة جديدة لأكبر مسابقة لحفظ القرآن الكريم للإناث بالعالم.

وقالت جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم، إنها ستنظم الدورة الثامنة لمسابقة "الشيخة فاطمة بنت مبارك الدولية للقرآن الكريم للإناث" خلال الفترة من السابع إلى 13 سبتمبر الجاري بدبي.

وأضافت في بيان تلقت وكالة الأنباء الالمانية (د.ب.أ) نسخة منه، أن المسابقة التي تقام برعاية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، ستقام بمشاركة متسابقات من 60 دولة وجالية مسلمة حول العالم.

وقال المسستشار إبراهيم محمد بوملحه مستشار حاكم دبي للشئون الثقافية والإنسانية رئيس اللجنة المنظمة للجائزة، إن إدارات الجائزة أكملت استعدادها لبدء الفعاليات، وتم تجهيز أكثر من 500 سؤال سيتم توجيهها للمتسابقات، كما تم تشكيل لجنة تحكيم دولية تضم عددا من المشايخ أصحاب الخبرة في تحكيم المسابقات الدولية، والحاصلين على إجازات في القراءات.

وتضم لجنة التحكيم الدكتور سالم محمد النوبي من الإمارات والدكتور عبدالرحمن بن مقبل الشمري من السعودية وعبدالفتاح علي عبدالفتاح من مصر والدكتور محمد صالح جواد من العراق والدكتور سهيل إقبال من كينيا وعثمان معلم من الصومال بالإضافة إلى تشكيل لجنة أخرى للاختبارات المبدئية تضم في عضويتها محكمات من الإمارات ومصر.

ومن المقرر وصول المجموعة الأولى من المتسابقات إلى أرض الإمارات هذا الأسبوع، على أن يتوالى وصول بقية المشاركات تباعا.

وأضاف بوملحه أنه تم الانتهاء من الترتيبات الخاصة بالنقل المباشر للمسابقة عبر قناة نور دبي كما تم تخصيص تردد على القمر الصناعي نايلسات وقناة الجائزة على منصة يوتيوب لبث الفعاليات.