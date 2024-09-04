ارتفاع أسهم شركات الطاقة الشمسية في الصين

ارتفعت أسعار أسهم شركات الطاقة الشمسية الصينية خلال تعاملات اليوم الثلاثاء بعد أن أعلنت منظمة صناعية اعتزامها نشر مؤشرات أسعار لتوفير أساس لمناقصات تنفيذ مشروعات الطاقة الشمسية.

وقال اتحاد صناعة الطاقة الكهروضوئية الصيني في بيان إن الأسعار المنخفضة بشكل غير معقول تهدد جودة وتوقيتات تسليم المشروعات للخطر، في حين ستؤدي الخسائر الصافية في مختلف مجالات الصناعة إلى تهديد تطور القطاع.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن سهم شركة شيني سولار ارتفع بنسبة 7ر5% في تعاملات بورصة هونج كونج. وفي بورصات الصين ارتفع سهم شركة تونجوي بنسبة 5ر4% وسهم جيه.أيه سولار بنسبة 8ر3% وسهم لونجي جرين إنيرجي تكنولوجي بنسبة 3ر3% وسهم ترينا سولار بنسبة 2%.

وفي تموز/يوليو الماضي، أعلنت الحكومة الصينية مسودة قواعد جديدة للحد من التوسعات في صناعة معدات الطاقة الشمسية في ظل الوفرة الكبيرة في المعروض من هذه الصناعة ومعاناة الشركات من الخسائر.

وبحسب المسودة التي طرحتها وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصينية للنقاش العام، سيتم وضع قيود على مشروعات التصنيع الجديدة التي لا تؤدي إلا إلى زيادة الطاقات الإنتاجية القائمة، وتوجيه الشركات بدلا من ذلك نحو تحسين جودة المنتجات وخفض تكاليف الإنتاج.

وفاقت الطاقة الإنتاجية لشركات تصنيع معدات الطاقة الشمسية في الصين الطلب خلال السنوات الأخيرة مما أدى إلى انخفاض الأسعار لمستويات قياسية وإجبار العديد من الشركات على البيع بأقل من سعر التكلفة.

يأتي ذلك فيما يستبعد المحللون عودة شركات صناعة معدات الطاقة الشمسية الصينية إلى الربحية في وقت قريب، في ظل استمرار معاناة السوق من وفرة الإمدادات لفترة تصل إلى العامين، بحسب ما ذكرته شركة لونجي جرين إنيرجي تكنولوجي الصينية الرائدة في صناعة معدات الطاقة الشمسية.

وقالت شركة لونجي للمحللين في وحدة أبحاث سيتي ريسيرش وشركة دايوا كابيتال إنها لا تتوقع ارتفاع الأسعار بما يكفي لتجاوز النفقات في أي وقت قريب.

وتعتقد شركات معدات الطاقة الشمسية أن المنتجات الحالية لن تحقق ربحية في المستقبل القريب، وتراهن على تكنولوجيتها الجديدة التي تقول إنها ستكون أكفأ في تحويل الطاقة الشمسية إلى كهرباء. وقال الباحثون في سيتي ريسيرش إن منتجات لونجي الجديدة أحدث لكنها ليست تنافسية من حيث الأسعار والتكلفة.