أحمد موسى: قطع بحرية مصرية مقاتلة تصل إلى الصومال خلال أيام

قال الإعلامي أحمد موسى، إن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، إلى تركيا بدعوة من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، «زيارة تاريخية ومحطة مهمة في مسار علاقات البلدين».

وأضاف في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، أن «ملفات كثيرة تجمع البلدين بتوافق كبير بينهما، مثل: غزة والقرن الإفريقي».

وأشار إلى أن هناك تنسيقًا عسكريًا هو الأول بين البلدين فيما يتعلق بالصومال، مضيفًا: «تتوجه قطع بحرية مصرية مقاتلة ومعها قطع بحرية تركية إلى مقديشو خلال أيام».

ونوه أن هناك تباينًا بين مصر وتركيا في الملف الليبي، مؤكدًا في الوقت نفسه، أنه «يمكن الوصول لتفاهمات وتنسيق يتم فيه مراعاة الأمن القومي المصري، وسحب المرتزقة والميليشيات، وكل ما يهدد أمن مصر».

وذكر أنه يمكن لمصر وتركيا أن تحققا سويًا «نقلة واعدة» في التعاون الاقتصادي بينهما في ليبيا، حال تجاوز نقطة الخلاف في ملف ليبيا.

وأكد أن «زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى تركيا اليوم لها من الأهمية لمصالح البلدين والمنطقة والإقليم».