الداخلية السورية: إصابة 6 أشخاص جراء انفجار استهدف موكب محافظ درعا

أعلنت وزارة الداخلية السورية اليوم الأربعاء إصابة ستة أشخاص جراء انفجار عبوة ناسفة استهدف موكب محافظ درعا في جنوب البلاد.

وقالت الوزارة ، في منشور أوردته على صفحتها بموقع فيسبوك اليوم :"أُصـيب ستة أشخاص إصـابات طفيفة في محافظة درعا نتيجة انفـجار عبوة نـاسفة قامت بزرعها مجموعة إرهـابية وذلك أثناء عودة محافظ درعا لؤي خريطة وأمين فرع حزب البعث الحاكم حسين الرفاعي وقائد الشرطة من جولة خدمية".

وأضافت أنه على الفور توجهت عدة دوريات إلى المكان وتم إسعاف المصـابين ونقلهم إلى مستشفى درعا الوطني لتلقي العلاج.

بدوره أكد مصدر في قيادة شرطة درعا للوكالة العربية السورية للانباء ( سانا ) :" تعرض موكب محافظ درعا و أمين فرع حزب البعث العربي الاشتراكي بالمحافظة والوفد المرافق لهجوم بعبوة ناسفة من قبل مسلحين أثناء عودة الموكب من جولة عمل في ريف المحافظة الشرقي ".

ويعتبر استهداف موكب المحافظ وأمين فرع حزب البعث هو أكبر عملية استهداف تشهدها محافظة درعا والتي شهدت عشرات العمليات ضد القوات الحكومية السورية والموظفين الذين يعملون في الحكومة السورية او الموالين لها .

ولا تزال أغلب مناطق ريف درعا وخاصة الغربي والشرقي شبه خارج سيطرة الحكومة السورية رغم وجود مقرات ومواقع للقوات الحكومية هناك .