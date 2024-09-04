إيران تستدعي السفير الأسترالي لديها بسبب منشور مؤيد لمجتمع المثليين

استدعت إيران السفير الأسترالي لديها بسبب منشور على تطبيق إنستجرام بمناسبة يوم التوعية السنوي لمجتمع المثليين الدولي.

وقالت وزارة الخارجية الإيرانية اليوم الثلاثاء وفقا لوكالة أنباء الجمهورية الإسلامية "إرنا"، إن إيران تدين محتوى منشور يوم السبت، ووصفته بأنه إهانة للقيم الإسلامية في البلاد.

ودعت الوزارة السفارة الأسترالية إلى الامتناع عن نشر أي محتوى مماثل في المستقبل.



وبمنشورها يوم السبت الماضي، احتفلت السفارة الأسترالية بيوم ارتداء اللون البنفسجي، وهو يوم توعية سنوي لدعم المثليين.

وتأسس هذا اليوم في أستراليا عام 2010 حيث يطلب من السكان ارتداء اللون البنفسجيخلال فعاليات لإظهار التضامن وزيادة الوعي للشباب المثليين على وجه الخصوص الذين يواجهون التنمر والمضايقات. واقيمت فعاليات هذا اليوم خلال العام الجاري في 30 آب/أغسطس.

وقالت وسائل الإعلام المحافظة في إيران إن المنشور، الذي دعت فيه السفارة إلى مجتمع عالمي منفتح وشامل، يروج للمثلية الجنسية في إيران، داعية إلى رد فعل صارم من الحكومة.