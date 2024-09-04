كوريا الجنوبية ونيوزيلندا تتفقان على تعزيز التعاون في مجال الأمن

أعلن مكتب الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول، أن الرئيس ورئيس الوزراء النيوزيلندي كريستوفر لوكسون أدانا العلاقات العسكرية المتنامية بين كوريا الشمالية وروسيا، كما اتفقا على تعزيز التعاون في مجال الأمن، وذلك خلال القمة التي جمعتهما اليوم الأربعاء.

ونقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء، عن مكتب يون القول إن الرئيس الكوري الجنوبي ولوكسون ناقشا سبل تعزيز العلاقات في مجالات تتضمن التجارة والاستثمار والأمن والتكنولوجيا، كما تعهدا بالعمل سويا بشأن القضايا الإقليمية والدولية لرفع العلاقات الثنائية إلى شراكة استراتيجية شاملة.

ويشار إلى أن لوكسون كان في زيارة رسمية لكوريا الجنوبية، استمرت يومين، وتعد الأولى التي يقوم بها منذ أن تولى منصبه في نوفمبر 2023.

كما أدان المسؤولان، بشدة استمرار التطوير النووي والصاروخي من جانب كوريا الشمالية، بالإضافة إلى تزايد العلاقات العسكرية مع روسيا، حيث ناشدا بيونج يانج التخلي عن طموحاتها النووية وتحسين وضع حقوق الانسان في البلاد.