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واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانه عبر ما يسميه عمليته العسكرية الواسعة على مدينة جنين ومخيمها بالضفة الغربية لليوم الثامن على التوالي.

وقالت مصادر فلسطينية، اليوم الأربعاء، إن جيش الاحتلال دفع بتعزيزات عسكرية إلى مخيم الجلزون شمال رام الله بالضفة الغربية، في ظل اقتحامه المستمر للمخيم منذ أكثر من 3 ساعات واعتقاله أكثر من 12 فلسطينيا هناك.

وأفادت شبكة "الجزيرة" الإخبارية بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي يطلق النار بكثافة داخل أحياء بمخيم جنين في الضفة الغربية.

من جانبه، ذكر موقع "واللا" العبري أن جيش الاحتلال قرر تمديد فترة عمليته العسكرية في مخيم جنين التي كان من المقرر انتهاؤها أمس الثلاثاء.

وأوضح الموقع العبري ان تمديد عملية جنين جاء بأمر وزير الدفاع بناء على معلومات استخباراتية عن البنية التحتية العسكرية بالمخيم.

ونقل "واللا" عن مصادر عسكرية قولها إن الإنذارات المتزايدة جنوبي الضفة قد تدفع نحو عملية واسعة إذا تدهور الوضع الأمني.