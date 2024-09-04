مدارس التشيك تتلقى رسائل تهديد لليوم الثاني على التوالي

تلقت بعض المدارس في جمهورية التشيك، مرة أخرى رسائل تهديد بالبريد الإلكتروني اليوم الأربعاء، مماثلة لتلك التي تم إرسالها أمس الثلاثاء. وأعلنت الشرطة أنها ستتخذ إجراءات لن تؤدي إلى تعطيل الدراسة بشكل كبير.

وقال المتحدث باسم الشرطة أندريه مورافسيك، إن التهديد الحالي يستهدف أنواعا مختلفة من المدارس، ليس فقط المدارس الابتدائية، حسب "إذاعة براغ" التشيكية اليوم الأربعاء.

وكانت مئات من المدارس بمختلف أنحاء البلاد، قد تلقت أمس الثلاثاء رسائل، تزعم وجود متفجرات في المباني، مما دفع بعضها إلى إغلاق أبوابها مبكرا.

وتعمل السلطات التشيكية مع المركز الوطني لمكافحة الإرهاب والتطرف والجريمة الالكترونية، وتتعاون مع نظيرتها السلوفاكية التي واجهت تهديدا مماثلا.