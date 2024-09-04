محافظ بني سويف يسلم تبرعا ماديا لدعم ترميم المطرانية المتضررة من الحريق

زار الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، اليوم، المطرانية بمدينة بني سويف، حيث استقبله نيافة الحبر الجليل الأنبا غبريال، أسقف مطرانية بني سويف وتوابعها، للوقوف على مستجدات الوضع ومتابعة الإجراءات المنفذة حيال إصلاح ما خلفه الحريق الذي حدث "منذ أيام" في الدور الأرضي بمبنى خدمي تابع لمبنى المطرانية، والذي تمت السيطرة عليه دون أية خسائر في الأرواح.

وأعرب المحافظ عن كامل تضامنه مع الآباء والقساوسة وكل شعب الكنيسة، مؤكداً أنه بالرغم من أن هذه الواقعة قد أحزنت كل أبناء المحافظة، إلا أنها في ذات الوقت أظهرت معدن شعب بني سويف الذي ضرب أروع الأمثلة في الوحدة الوطنية، عندما تكاتف الجميع بدافع من حس وطني وروح مصرية أصيلة، للمساعدة في إخماد الحريق. وأكد أن مصر كانت ومازالت وستبقى رمزاً للأمن والأمان وأيقونة للمحبة، تحت قيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وخلال الزيارة، قام المحافظ بتقديم مساهمة مادية كتبرع ومشاركة من شعب بني سويف في إعادة وترميم وإصلاح تداعيات الحريق بالمطرانية، لتكون بمثابة رسالة تضامن وتأكيد على روح المحبة والإخاء، خاصة وأنها موجهة لإعمار بيت كبير لكل مواطن سويفي.

من جهته، أعرب أسقف بني سويف عن تقديره للمحافظ الدكتور محمد هاني غنيم لهذه اللفتة الطيبة والزيارة الكريمة التي تجسد قيم ومعاني المحبة والإخاء، وتبرز العلاقة الوطيدة بين نسيج الشعب المصري على مر التاريخ والعصور، مؤكداً أن هذه المشاعر الأخوية النبيلة ليست بجديدة على أبناء الشعب المصري، الذي يعيش فيه الجميع أخوة مترابطين على قلب رجل واحد في كل الأوقات.