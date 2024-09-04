تبون: الجزائر مستهدفة وسنواصل الدفاع عن فلسطين وسنشارك في إعمار غزة

أكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، أن بلاده مستهدفة من قوى عديدة، مؤكدا عزمه على مواصلة الدفاع عن فلسطين حتى تنال العضوية الكاملة في منظمة الأمم المتحدة، والمشاركة في إعمار غزة متى سنحت الفرصة.

وقال تبون، أمام حشد كبير من أنصاره في العاصمة الجزائرية في آخر تجمع انتخابي يسبق الانتخابات الرئاسية المقرر لها السبت المقبل:"سنواصل الدفاع عن فلسطين حتى تصبح دولة كاملة العضوية في الأمم المتحدة، لن أتخلى عن غزة، وسنشارك في إعمارها متى سنحت الفرصة".

وأضاف:"لا يجب أن ننسى ما يحدث في الضفة الغربية. لا بد من تقديم الأشخاص المتورطين في المذابح والمجازر والابادة الشخصية للفلسطينيين أمام المحاكم".

كما جدد تبون، التأكيد أن الجزائر لن تتخلى عن الصحراء الغربية مشددا على أن الصحراويين هم من سيقررون مصيرهم بأنفسهم وليس أحد آخر.

كما دعا إلى مراجعة هيكلية لمجلس الأمن الدولي بالشكل الذي يسمح لإفريقيا من تبوأ مقاعد دائمة، وإلى إعادة النظر في نظام الجامعة العربية الذي لم يتغير منذ تأسيسها بما يتلائم ومتطلبات العصرنة.





