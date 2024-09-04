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أفادت شبكة "الجزيرة" الإخبارية، صباح اليوم الأربعاء، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي نفذت عمليات اقتحام ودوريات وتفجير عبوات ناسفة في عدد من مخيمات الضفة الغربية.

وذكرت الشبكة الإخبارية أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت فجر اليوم مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية، مشيرة إلى أن قوات الاحتلال اقتحمت بآليات عسكرية مدينة نابلس شمالي الضفة من حاجز المربعة جنوبي المدينة.

كما سيرت قوات الاحتلال دورياتها في شوارع نابلس وتحاصر أحياء وتدهم منازل بحثا عمن تصفهم بالمطلوبين.

وأفادت "الجزيرة" بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت مخيم العزة وسط بيت لحم وبلدة الخضر غربها جنوبي الضفة الغربية.

من جانبه، ذكر الهلال الأحمر الفلسطيني أن 8 فلسطينيين أصيبوا بالاختناق نتيجة حريق في مخيم طولكرم بالضفة الغربية.

وأكدت مصادر محلية في طولكرم أن قوات الاحتلال فجرت عبوات ناسفة عثرت عليها بالمخيم، وهذا تسبب في اندلاع الحريق.

ويأتي ذلك فيما واصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه عبر ما يسميه عمليته العسكرية الواسعة على مدينة جنين ومخيمها بالضفة الغربية لليوم الثامن على التوالي.