عودة أسعار النحاس إلى الارتفاع بعد تراجعها إلى أقل مستوياتها منذ أسبوعين

عادت أسعار النحاس إلى الارتفاع في تعاملات اليوم الأربعاء واقتربت من 9000 دولار للطن بعد خمسة أيام من التراجع المستمر لتصل إلى أقل مستوياتها منذ نحو أسبوعين بسبب تزايد المخاوف من مستويات الطلب بالصين.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن سعر النحاس تراجع أمس بعد أن أكد بنك جولدمان ساكس جروب الأمريكي تزايد الغموض المحيط بالطلب على المعدن، مشيرا إلى انه يتوقع تراجع السعر إلى 5000 دولار للطن في العام المقبل.كما أدى تراجع سعر خام الحديد إلى أقل من 100 دولار للطن أمس إلى تزايد القلق من تداعيات تباطؤ الاقتصاد الصيني ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وذكرت مجموعة أيه.إن.زد جروب المصرفية أن "الطلب مازال ضعيفا ، مع تباطؤ أكبر في نشاط المصانع بالصين مما يثير المخاوف من احتمال فشلها في تحقيق النمو الاقتصادي المستهدف".

يذكر أن بنك جولدمان ساكس كان أحد أكبر الداعمين لتوقعات ارتفاع أسعار النحاس، لكن تباطؤ الاقتصاد في الصين قوض التوقعات السابقة بشأن النقص العالمي واستنزاف المخزونات من النحاس، في حين استغل المعدن موجة من المضاربات ليصل إلى مستوى قياسي فوق 11 ألف دولار للطن في أيار، ثم بدأ التراجع بعد ذلك على خلفية انخفاض الطلب واشتداد حدة أزمة القطاع العقاري في الصين.

في الوقت نفسه فإن التراجع البسيط للدولار الأمريكي اليوم الأربعاء بعد أطول فترة ارتفاع متصلة منذ أبريل الماضي أعطى بعض الدعم للمعادن.

وبحلول الساعة الثانية عشرة و25 دقيقة ظهرا بتوقيت سنغافورة ارتفع سعر النحاس بنسبة 4ر0% إلى 50ر8991 دولارا للطن في تعاملات بورصة لندن، بعد تراجعه أمس إلى 50ر8926 دولارا للطن. وسجل سعر العقود الآجلة لخام الحديد اليوم تغيرا طفيفا ليبلغ 75ر93 دولارا للطن.