لبيد يهاجم حكومة نتنياهو: ما دامت موجودة الحرب ستستمر

جدد زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد، اليوم الأربعاء، هجومه على حكومة بنيامين نتنياهو، قائلا: "ما دامت هذه الحكومة موجودة فإن الحرب ستستمر"، وأوضح أن "إنهاء الحرب يصب في مصلحة إسرائيل أمنيا واقتصاديا وسياسيا".

وأضاف لبيد أن إسرائيل تحتاج إلى إنهاء هذه الحرب "بشروطها الخاصة وإتمام صفقة المختطفين وإغلاقها".

وفي وقت سابق، قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير إنه يعمل من أجل وقف التفاوض مع حركة حماس، مضيفا أن استمرار المفاوضات يشجع حماس على القيام بما وصفه بـ"مزيد من الإرهاب بما في ذلك من الضفة الغربية".

وقال بن غفير إن "الدولة التي يقتل 6 من مواطنيها بدم بارد عليها وقف المفاوضات مع القتلة ومنع تزويدهم بالوقود والكهرباء"، بحسب تعبيره. ويوم الاثنين، شارك بن غفير في مظاهرات رافضة لإبرام صفقة تبادل مع حماس.