أمريكا تتهم روسيا باستهداف انتخابات 2024 بتأثير خبيث

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قالت وزارتا الخزانة والعدل الأمريكيتان إن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على عدة أفراد وكيانات روسية على خلفية "جهود رامية لتأثير خبيث" تستهدف انتخابات الرئاسة الأمريكية في تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل.

وذكرت وزارة العدل في بيان أنها أمرت بإيقاف 32 نطاقا "يستخدم في حملات تأثير خبيث خارجي بتوجيه من الحكومة الروسية".

وقال المدعي العام ميريك بي. جارلاند: "إن الدائرة المقربة من (الرئيس) الروسي فلاديمير بوتين... وجهت شركات العلاقات العامة الروسية بترويج معلومات مضللة وروايات مدعومة من الدولة في إطار حملة للتأثير على الانتخابات الرئاسية لعام 2024".

وأضاف: "تنص وثيقة تخطيط داخلية وضعها الكرملين على أن هدف الحملة هو ضمان النتيجة المفضلة لروسيا في الانتخابات".

وتابع قائلا: "إن المواقع التي نغلقها اليوم مملوءة بدعاية الحكومة الروسية التي وضعها الكرملين لتقليل الدعم الدولي لأوكرانيا، وتعزيز السياسات والمصالح الموالية لروسيا، والتأثير على الناخبين في الولايات المتحدة ودول أخرى".