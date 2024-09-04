أمريكا تتهم روسيا باستهداف انتخابات 2024 بتأثير خبيث

قالت وزارتا الخزانة والعدل الأمريكيتان إن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على عدة أفراد وكيانات روسية على خلفية "جهود رامية لتأثير خبيث" تستهدف انتخابات الرئاسة الأمريكية في تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل.
وذكرت وزارة العدل في بيان أنها أمرت بإيقاف 32 نطاقا "يستخدم في حملات تأثير خبيث خارجي بتوجيه من الحكومة الروسية".
وقال المدعي العام ميريك بي. جارلاند: "إن الدائرة المقربة من (الرئيس) الروسي فلاديمير بوتين... وجهت شركات العلاقات العامة الروسية بترويج معلومات مضللة وروايات مدعومة من الدولة في إطار حملة للتأثير على الانتخابات الرئاسية لعام 2024".
وأضاف: "تنص وثيقة تخطيط داخلية وضعها الكرملين على أن هدف الحملة هو ضمان النتيجة المفضلة لروسيا في الانتخابات".
وتابع قائلا: "إن المواقع التي نغلقها اليوم مملوءة بدعاية الحكومة الروسية التي وضعها الكرملين لتقليل الدعم الدولي لأوكرانيا، وتعزيز السياسات والمصالح الموالية لروسيا، والتأثير على الناخبين في الولايات المتحدة ودول أخرى".