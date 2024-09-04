إصابة رئيس الحزب المعارض الرئيسي في أوغندا بطلق ناري في الساق

أعلنت منصة الوحدة الوطنية، الحزب المعارض الرئيس في أوغندا، أن رئيس الحزب روبرت كياجالاني أصيب بطلق ناري في الساق اليوم الثلاثاء في حادث وقع في ضواحي العاصمة كامبالا.



وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن الحزب زعم في بيان على منصة التواصل الاجتماعي "إكس" أن نجم البوب السابق، الذي يعرف باسم بوبى واين، تعرض لإطلاق النار على يد أحد أفراد أجهزة الأمن.



وقال المتحدث باسم شرطة العاصمة كامبالا، باتريك أونيانجو، ردا على استفسار هاتفي، إنه سيتم إصدار بيان من الشرطة، لكنه لم يقدم مزيدا من التفاصيل.



وكان بوبى واين كان هو المنافس الرئيسي للرئيس يوري موسيفيني، القابض على السلطة في البلاد منذ فترة طويلة، في انتخابات 2021، التي رفضت المعارضة نتائجها.