توزيع شربات بالموز على شواطئ الإسكندرية احتفالا بالمولد النبوي الشريف

شهدت شواطئ غرب محافظة الإسكندرية، اليوم الخميس، أجواء من البهجة والروحانية، حيث بادر عدد من الأهالي والمتطوعين بتوزيع أكواب الشربات بالموز على المصطافين، احتفالاً بالمولد النبوي الشريف.

ولاقى هذا التقليد الشعبي ترحيباً واسعاً من رواد الشواطئ، حيث قالت منى عبد الحميد، إحدى المصطافات إن وجودنا على شاطئ البيطاش مع العائلة وقت الاحتفال بالمولد النبوي الشريف له طابع خاص، بالأخص مع قيام العاملين على الشاطئ بتوزيع الشربات بالموز الذي يضيف فرحة كبيرة لأجواء اليوم.

وأضاف أحمد السيد، أحد المصطافين، أن الاحتفال بالمولد النبوي الشريف فى الإسكندرية له شكل مختلف وخاصة على الشاطئ، متابعا أن هذه الاحتفالات الجميلة تعكس روح المحبة والكرم، ونشعر أننا نشارك مع أهل المدينة في الاحتفال.

ويحرص أهالي الإسكندرية في مثل هذه المناسبات على إحياء العادات التراثية التي تجمع بين المودة ونشر البهجة بين الجميع.