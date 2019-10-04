وزارة الدفاع الجزائرية تعلن مقتل إرهابي شمالي البلاد

أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية، اليوم الجمعة، مقتل إرهابي بولاية عين الدفلى، شمالي البلاد.

وقال البيان إنه "في إطار مكافحة الإرهاب واستكمالا للعملية التي مكنت من القضاء على إرهابي من طرف قوات الجيش أمس الأربعاء إثر نصب كمين بجبل عمرونة بضواحي بلدية جمعة أولاد الشيخ ولاية عين الدفلى قضت مفرزة للجيش اليوم الجمعة على إرهابي ثاني وضبطت بندقية آلية من نوع كلاشنيكوف خلال العملية التي لا تزال متواصلة.

وأكد البيان أن هذه النتائج تؤكد مرة أخرى على فعالية المبادرة التي تعتمدها القيادة العليا للجيش بهدف القضاء على ظاهرة الإرهاب واستتباب الأمن والطمأنينة في البلاد.