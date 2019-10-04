لوف يعلن قائمة المنتخب الألماني لمباراتي الأرجنتين وإستونيا

أعلن يواخيم لوف، المدير الفني للمنتخب الألماني قائمة الماكينات للمشاركة في معسكر فترة التوقف الدولي المقبلة، والتي شهدت تواجد مانويل نوير وجوشوا كيميتش، مع استبعاد ليروي ساني، لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي بسبب الإصابة.

ويلتقي المنتخب الألماني مع نظيره الأرجنتيني في دورتموند قبل أن يستأنف المنتخب الألماني منافسته في المجموعة الثالثة بالتصفيات أمام منتخب إستونيا، الذي لم يحصل على أي نقطة حتى الآن، وخسر صفر / 8 خلال المباراة الأخيرة التي جمعتهما في ماينز في يونيو.

وقال يواخيم لوف المدير الفني للمنتخب الألماني لكرة القدم أن مارك أندريه تير شتيجن، حارس مرمى فريق برشلونة الإسباني، سيحصل على فرصة للمشاركة كحارس أساسي للمنتخب خلال المباراة الودية أمام المنتخب الأرجنتيني المقرر إقامتها الأربعاء المقبل.

ولكن مانويل نوير، حارس بايرن ميونخ، سيكون الحارس الأساسي للمنتخب الألماني عندما يستأنف الفريق مبارياته الرسمية بعدها بأربعة أيام، عندما يواجه منتخب إستونيا في تصفيات يورو 2020.

وستكون الإضافة الوحيدة في قائمة المنتخب الألماني هو إنضمام مهاجم باير ليفركوزن ناديم أيمري.

وقال لوف :"سعداء لأنه سيكون بإمكاننا التعرف عن قرب على أميري. لقد قدم مستويات جيدة في بطولة أمم أوروبا تحت 21 عاما ومع ناديه، واستحق أن ينضم للمنتخب الأول".

ويغيب عن المنتخب الألماني ليون جوريتسكا لاعب بايرن ميونخ ونيكو شولز لاعب دورتموند بسبب الإصابة، كما يعد ليروي ساني، لاعب مانشستر سيتي، من بين الغائبين بسبب الإصابة.

وسيكون الثلاثي نوير، وتوني كروس، وماتياس جينتر هم المتبقون فقط من الفريق بكأس العالم 2014، عندما فاز المنتخب الألماني على الأرجنتيني في البطولة التي أقيمت بريو دي جانيرو، حيث يواصل لوف إعادة بناء الفريق ليكون أكثر شبابا.

ويبقى المدرب مطمئنا بشان الجدل الأخير حول اختياره لحارس مرمى المنتخب الأساسي.

وقال :" يمكننا أن نكون سعداء أننا نملك حارسين عالميين في مانويل نوير ومارك أندريه تير شتيجن، ليس لدي أي قلق في هذا المركز وبالإضافة إلى ذلك نعلم ما يمكن للثنائي كيفن تراب وبيرند لينو فعله في هذا المركز".

وأضاف :"قلت مرارا وتكرارا أن مانويل نوير، برؤية ليورو 2020، هو قائدنا ولذلك، هو الحارس الأساسي- عندما لا يحدث أي شيء استثنائي"..

ويتصدر المنتخب الألماني المجموعة الثالثة برصيد 12 نقطة بفارق الأهداف أمام منتخب إيرلندا الشمالية، فيما يحتل المنتخب الهولندي المركز الثالث برصيد تسع نقاط ولكن تنقصه مباراة.

ومع ذلك، يلتقي منتخب إيرلندا الشمالية مع نظيره الهولندي في أول مواجهة مباشرة من اصل مواجهتين يوم 11 من الشهر الجاري، مما يعطي فرصة لألمانيا للابتعاد بأحد المراكز المؤهلة لليورو بغض النظر عما سيحدث في روتردام.

وقال لوف :"نحن في طريقنا للتأهل للبطولة الأوروبية. بالطبع نريد انتصارا واضحا في إستونيا وإضافة ثلاث نقاط".

وأضاف :"الفريق واللاعبون يتطورون حيث أن عملنا هو منحهم المساحة والوقت والصبر والثقة".

وبافتراض أن التأهل لأمم أوروبا بات مضمونا، ذكرت ألمانيا اليوم الجمعة، أن المنتخب الألماني سيستعد للبطولة التي ستقام في الفترة من 23 حزيران/يونيو إلى 12 تموز/يوليو في منتجع "وينتر سبورت" بالنمسا.

وقال لوف :"معسكر التدريب هو مفتاح مهم للنجاح في البطولة. الظروف في سيفيلد والخبرة الكبيرة لمضيفنا أقنعتنا بشدة".

ولم يتم تأكيد التواريخ ولكن من الممكن أن يتجمع المنتخب الألماني في النمسا بعد وقت قصير من نهائي كأس ألماني 2020 يوم 23 مايو.

وضمت قائمة المنتخب الألماني كل من :

في حراسة المرمى: مانويل نوير، بيرند لينو، مارك أندريه تير شتيجن.

وفي خط الدفاع: جوناس هيكتور، ماتياس جينتر، جوناثان تاه، لوكاس كلوسترمان، نيكولاس شول، مارسل هالستنبرج، نيكلاس شتارك.

وفي خطي الوسط والهجوم: جوشوا كيميتش، كاي هافيرتز، توني كروس، تيمو فيرنر، جوليان براندت، ماركو ريوس، نديم أميري، لوكا فالدشميدت، سيرج نابري، إلكاي جويندوجان، إيمري تشان.