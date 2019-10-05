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بسبب الحرارة العالية وقلة المياه.. مزارعو الكروم في ألمانيا يشكون من قلة الإنتاج

فيسبادن، ألمانيا - د ب أ:
نشر فى : الجمعة 4 أكتوبر 2019 - 11:51 م | آخر تحديث : الجمعة 4 أكتوبر 2019 - 11:51 م

أعلنت هيئة الإحصاء الألمانية اليوم الجمعة أن مناطق زراعة الكروم في ألمانيا حققت خلال الأيام الماضية حصادا أقل من العام الماضي.

ووفقا للتقديرات الأولية فإن الحصاد تراجع بالمقارنة بالعام الماضي 2018 الذي سجل أرقاما قياسية بنسبة 13 %، حيث تراجعت نسبة الثمار المخمرة إلى 9.04 مليون هكتوليتر.

إلا أن هيئة الإحصاء قالت اليوم أيضا أن هذا ما يزال في الحيز الطبيعي للإنتاج، بل أعلى من متوسط حصيلة الإنتاج بين عامي 2013 و2018.

وكانت موجات الحر الصيفية وقلة مياه التربة تسببت في محدودية الحصيلة وحالت دون تحقيق رقم قياسي جديد.

وما يزال قطف الثمار لهذا العام مستمرا.

ومن المقرر أن يتحول ثلثا الثمار المخمرة إلى نبيذ أبيض، فيما يبدو أن إنتاج العنب الأبيض المحبب للمستهلك سيتراجع بنسبة 15 %، بينما تشير التنبؤات أن تصبح كمية النبيذ الأحمر ثابتة.


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