نفى رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري ، صحة أنباء حول تعليق العمل الوزاري لإنجاز مشروع موازنة العام المقبل 2020 انتظارا لاتفاق القوى السياسية على الإصلاحات المالية والاقتصادية الواجب تنفيذها، معتبرا أن لبنان يتعرض لـ "هجمة غير طبيعية" في الآونة الأخيرة.

وقال الحريري - في تصريحات للصحفيين مساء اليوم - إن الحكومة تعمل بشكل متواز على كل الملفات في وقت واحد، مشيرا إلى أنه يتم التركيز خلال هذه الأيام على الإصلاحات الواجب تنفيذها لمعرفة ما يمكن تضمينه منها في مشروع الموازنة.

وأضاف:"صحيح أنه لدينا مشاكل، لكن الحكومة تعمل لكي تجد حلولا لهذه المشاكل، وأتمنى على من يتحدث بالاقتصاد أن ينطلق من الواقع الذي نعيشه. هناك جهد كبير تقوم به الحكومة للخروج من هذه الأزمة".

وسبق وعبر الحريري عن امتعاضه الشديد من تداول عدد من الصحف ووسائل الإعلام اللبنانية أنباء على نطاق واسع – قال إنها غير صحيحة – تفيد أن لبنان على وشك التعرض لانهيار مالي واقتصادي، ووجود خلافات سياسية عميقة مع عدد من المسئولين من بينهم رئيس الجمهورية ميشال عون والقوى السياسية في شأن ملفات الموازنة والإصلاحات الاقتصادية.

وكان وزير المالية علي حسن خليل قد أعلن قبل يومين أن مجلس الوزراء أوشك على الانتهاء من مناقشة مشروع موازنة العام المقبل لتقديمه إلى المجلس النيابي حتى يمكن إقرار الموازنة في المواعيد التي حددها الدستور.