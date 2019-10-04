هاني سعيد: هذا ما ينقص المقاصة للمنافسة على لقب الدوري

يرى هاني سعيد، لاعب وسط ومدافع فريق مصر للمقاصة إن فريقه يمتلك كل الإمكانيات للمنافسة على لقب الدوري الممتاز، مشيرًا إلى أن الزمالك عجز عن خلق الفرص خلال مباراة فريقه، وتهديد مرمهم خاصة خلال أحداث الشوط الأول.

وفاز المقاصة بثلاثية مقابل هدفين في الجولة الأولى أمام أسوان، قبل أن يخسر بهدف أمام الزمالك، أمس الخميس، في الجولة الثانية، من مسابقة الدوري.

وأوضح قائد الفريق، في تصريحات تلفزيونية مساء أمس الخميس: "نجحنا سابقا في إنهاء الدوري في مركز الوصافة، فلماذا لا نلعب على لقب الدوري؟ نمتلك مجموعة مميزة من اللاعبين وجهاز فني محترم ومجلس إدارة يوفر كل شيء لنا".

وأردف "ينقصنا فقط تصديق اللاعبين لقدراتهم وإمكانية منافستنا على لقب الدوري. هذا فقط ما ينقصنا".

وعن لقاء الزمالك، قال هاني سعيد: "لعبنا بأداء دفاعي جيد ولكن لم نظهر هجوميا بالشكل المطلوب".

واستدرك "كذلك الزمالك لم يصنع أي فرص على مرمانا باستثناء الهدف، النتيجة الأفضل في المباراة كانت التعادل".

وأكمل حديثه قائلا: "نفذنا التعليمات الدفاعية بشكل جيد جدا ولكننا لم نخرج بالكرة بالشكل المطلوب وهذا أثر علينا".