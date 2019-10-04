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أعلن فريق أسوان إذاعة مباراته أمام الأهلي والتي من المقرر إقامتها غدًا السبت ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري الممتاز على ملعب أسوان بشكل رسمي.

وكتب الفريق عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» :" رسميًا سيتم إذاعة مباراة أسوان و الأهلي غدًا، حرصًا من نادي أسوان على إرضاء جماهير الكرة المصرية.. لكن بدون حضور الجمهور".

وكان نادي أسوان أعلن في وقت سابق رفضه إذاعة المباراة فضائيا بسبب أزمته مع الرعاه.

ويحتل أسوان المركز الـ12 برصيد نقطة وحيدة من خسارة أمام مصر للمقاصة في الجولة الأولى وتعادل سلبيا أمام نادي مصر في الجولة الثانية ، بينما يحتل الأهلي المركز الثاني برصيد 6 أهداف من فوزين أمام سموحة في الجولة الأولى وأمام الإنتاج الحربي في الجولة الثانية.