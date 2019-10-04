أفادت تقارير إعلامية اليوم الخميس، بأن كولومبيا تسعى للحصول على أمر اعتقال دولي لعضوة الكونجرس السابقة عايدة ميرلانو التي أدهش هروبها المذهل من سجنها البلاد.

وكان حكم بالسجن لمدة 15 عاما قد صدر ضد المرأة 43 عامًا بسبب شرائها الأصوات في انتخابات 2018، التي تم خلالها انتخابها لعضوية مجلس الشيوخ عن حزب المحافظين.

وتم نقلها أول أمس الثلاثاء إلى عيادة أسنان، حيث خرجت من نافذة بالطابق الثاني، باستخدام حبل وهربت على دراجة نارية كانت تنتظرها.

وأظهرتها مقاطع الفيديو الخاصة بعملية الهروب وهي تحتضن واحداً من عدة أشخاص كانوا موجودين قبل أن تخرج.

وطلبت كولومبيا الآن من الإنتربول إصدار مذكرة برتقالية بشأن ميرلانو، حيث يصدر هذا النوع من الإشعارات للأشخاص الذين يمثلون تهديدًا وشيكًا وخطرًا على الأشخاص أو الممتلكات.

ومع ذلك ، لا يزال يعتقد أن ميرلانو موجودة في بوجوتا، لأن الشرطة كانت تسيطر على مخارج العاصمة ، حسبما أفادت المدعية العامة كلوديا كاراسكيلا لمحطة إذاعة آر سي إن.