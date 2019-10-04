الحريري: لبنان تأخر كثيرا في التطور والاتجاه نحو الزراعة الحديثة

أكد رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري، أن الزراعة تمثل إحدى الركائز الأساسية في البلاد وتستفيد منها شرائح كبيرة من المواطنين، مشيرا إلى أن لبنان تأخر كثيرا في الاتجاه نحو أساليب الزراعة الحديثة والمتطورة، وأن الأمر يقتضي وضع "استراتيجية وطنية" في وقت وجيز لتحقيق نقلة نوعية في هذا القطاع المهم.

جاء ذلك في كلمة ألقاها الحريري مساء اليوم، خلال منتدى نظمته وزارة الزراعة اللبنانية بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو) ومجموعة البنك الدولي تحت عنوان "التحول الزراعي في لبنان.. التحديات والفرص".

وقال الحريري: "المطلوب هو تطوير القطاع الزراعي في لبنان لنقل الزراعة الى موقع متقدم يمكن من خلاله تطوير إنتاجنا الزراعي وتسهيل تسويقه في الخارج، وإذا نجحنا في ذلك فإننا سنحد من التمدد السكاني باتجاه المدن ونعزز بقاء المواطنين في أرضهم".

وأشار الحريري إلى أنه يؤيد دعم القطاع الزراعي شرط أن يفيد هذا الدعم لبنان والمزارعين معا، وهو ما يقتضي أن يكون الدعم مدروسا ومنهجيا، لافتا إلى أن العديد من الدول تدعم قطاع الزراعة بشكل مدروس تحصل من خلاله على عائدات من هذا الدعم أضعاف ما تصرفه عليه.

وأضاف: "غالبية منتجاتنا الزراعية غير قابلة للتصدير إلى الخارج، بسبب الإفراط في استعمال المزارعين للمبيدات.. لا أحد في الحكومة يرفض إعطاء الدعم للزراعة، ولكننا نريد للدعم أن يكون في الاتجاه الصحيح".

ولفت إلى أن تطوير البنى التحتية والسدود وقطاع الكهرباء في البلاد، باستخدام المساعدات المالية التي أقرت في مؤتمر باريس الدولي في شهر أبريل من العام الماضي لدعم الاقتصاد والبنى التحتية للبنان (سيدر) سيترتب عليه بالضرورة تطوير السياسة الزراعية اللبنانية.