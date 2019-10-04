أعلنت وزارة الدفاع السعودية، اليوم الجمعة، فتح الأبواب أمام النساء الراغبات في دخول السلك العسكري عبر 4 رتب، وذلك في خطوة هي الأولى من نوعها في المملكة.

وقالت الوزارة في بيان: "تعلن وزارة الدفاع عن فتح بوابة القبول والتجنيد للتقديم على الوظائف العسكرية النسائية برتبة (جندي أول - عريف - وكيل رقيب - رقيب)".

وأوضحت الوزارة أنه "على الراغبات بالتقديم زيارة بوابة القبول الموحد للاطلاع على شروط وإجراءات القبول والتجنيد"، بحسب

وتلك هي المرة الأولى التي يفتح فيها الباب للنساء لدخول المجال العسكري.

وكانت المرأة السعودية قد انخرطت في قطاعات الأمن بوزارة الداخلية السعودية العام الماضي، عبر وظائف في مجال المرور، وأمن الطرق، ودوريات الأمن، وشرطة المناطق، وأمن الحج والعمرة، والتوجيه الفكري والمعنوي.

يذكر أن السعودية صاحبة أكبر قوة عسكرية من حيث الميزانية في منطقة الخليج، بعمليات تدريب تربط الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا، ويعتبر الجيش السعودي ثالث أكبر جيش على الترتيب العالمي من حيث الميزانية المخصصة له.