سموحة يواجه إنبي في مباراة البحث عن الفوز الأول

تنطلق، اليوم الجمعة، مباريات الجولة الثالثة من الدورى الممتاز بمواجهة واحدة، تجمع سموحة مع فريق إنبى، فى الثامنة مساء على ملعب ستاد الإسكندرية.

ويسعى كلا الفريقين إلى تحقيق الانتصار الأول فى النسخة الجديدة من الدورى؛ حيث سقط الفريقان فى جولة الافتتاح، بينما تعادلا فى الجولة الثانية من المسابقة.

ويسعى حسام حسن، المدير الفنى لفريق سموحة إلى الاستفادة من عامل الأرض لتحقيق الفوز الأول له، بعد الخسارة من الأهلى فى المباراة الافتتاحية بنتيجة 1ــ0، قبل أن يتعادل مع المقاولون العرب فى الجولة الثانية بهدفين لكل فريق.

وضم حسام حسن 20 لاعبا للدخول فى معسكر مغلق بأحد الفنادق مساء الأربعاء، استعدادا لمواجهة اليوم، كما استعاد الفريق خدمات الليبى محمد الترهونى، والظهير الأيسر أحمد فتوح، اللذين استبعدا فى مباراة المقاولون العرب الماضية، كما انضم محمد كوفى للقائمة عقب شفائه من الإصابة.

على الجانب الآخر يسعى على ماهر، المدير الفنى لإنبى، إلى تحقيق انتصاره الأول أيضا، فبعد ان افتتح الفريق مشواره فى الموسم الجديد بخسارة قاسية أمام بيراميدز برباعية نظيفة، رجع الفريق وسقط فى فخ التعادل أمام طلائع الجيش بهدف لكل فريق.