الشباب والرياضية بالمنيا تنظم ندوات وقوافل تثقيفية

نظمت مديرية الشباب والرياضة بالمنيا، سلسلة من الأنشطة الرياضية خلال شهر سبتمبر الماضي بعدد من مراكز الشباب على مستوى المحافظة.

وتنوعت الأنشطة المنظمة ما بين دورات تدريبية وندوات تثقيفية وقوافل رياضية ومشاركة فى مهرجانات و مؤتمرات، وذلك في إطار دعم الأنشطة الرياضية والترفيهية لفئة الشباب والطلاب من أبناء المحافظة وتنمية مهاراتهم.

وقال مندى عكاشة مدير مديرية الشباب والرياضة، في تصريحات، إن إدارة الطلائع شاركت فى الاجتماع السنوى لمدربى ومشرفى مشروع "سفراء ضد الفساد" وحفل تكريم الطلائع المتميزين بالمركز الأليمبى بالمعادى، ونظمت ندوة عن (تحديات الأمن القومى لمصر)، وكذلك المسابقة الفنية "كنوز مصرية" فى مجال الموسيقى والكورال والمسرح والفن التعبيرى.

وأوضح أن إدارة البرلمان بالمديرية ساهمت فى المؤتمر القومى الأول لبرلمان المدارس والمعاهد الأزهرية بالجزيرة، واستكملت فعاليات برنامج "بنكمل بعض" بمراكز شباب تله وماقوسة والمدينة (أ)، والذى ينفذ على مستوى محافظات الجمهورية.

وأضاف أن إدارة الشباب بالمديرية شاركت في تصفيات نهائية لمهرجان "إبداع" على مستوى الجمهورية الذى أقيم بالقاهرة في مجالات (الرواية، الفنون الشعبية، الموسيقى والكورال، السيناريو والحوار، تأليف مسرحي، أبحاث رياضية)، وأقامت ورش عمل ضمن نشاط النادي الثقافي والأندية السكانية، ودورة تدريبية عن الإسعافات الأولية، كما نظمت مسابقة للمعلومات العامة بمراكز الشباب.

واستكملت إدارة الرياضة المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي في ألعاب (رفع الأثقال – الملاكمة - المصارعة – تنس الطاولة – التايكوندو – العاب قوى)، ومشروعى "المدارس الصيفية" و"القرى المحرومة من الخدمات الرياضية" فى 10 مدارس تعليم أساسى بإجمالى 2000 مستفيد من الجنسين فى المشروعين.

كما نظمت قافلة رياضية بقريتى العور والشعراوية بمركز سمالوط ودورى الأحياء الشعبية فى تنس الطاولة، وقدمت يوم رياضى للعاملين بالمديرية باستاد المنيا الرياضى، بالإضافة إلى جهود مركز تدريب الفتيات لخماسيات كرة القدم بمراكز شباب البرجاية ودماريس وماقوسة وديرمواس ونادى الواى بمدينة المنيا.