المقاصة: الضغط الإعلامي وراء عدم احتساب ركلتي جزاء لصالحنا أمام الزمالك

أكد وليد هويدي، مدير الكرة بمصر المقاصة أن فريقه لا يستحق الهزيمة أمام الزمالك ، مُشيرًا إلى تعرض أبناء المدرب أحمد حسام الميدو لظلم تحكيمي كبير.

وأضاف هويدي في تصريحات نقلها الموقع الرسمي لناديه :"أهدرنا فرص سهلة بالجملة كانت كفيلة بتغيير النتيجة جذريًا، فنحن قدمنا عرضًا جيدًا وسنعود للانتصارات في المباراة المقلبة أمام الجونة للمنافسة بقوة مع الكبار مع بداية الموسم".

وتابع :"تأثر الحكام بالضغط الإعلامي وراء عدم احتساب ضربتي جزاء لصالحنا أمام الزمالك والتي كانت ستغير مجرى المباراة ، ولكن الحكام و الأخطاء التحكيمية تتسببان في هزيمة المقاصة أمام الزمالك ، ففريقنا كان الأفضل والأكثر استحواذاً على الكرة ووصولاً للهجمات".

ونجح الزمالك في الفوز على مصر المقاصة بهدف نظيف في المباراة التي جرت أمس الخميس على ملعب السلام في الجولة الثانية من الدوري العام.