سسكا موسكو و كراسنودار يتعثران من جديد في الدوري الأوروبي

مني فريق سسكا موسكو بالهزيمة الثانية على التوالي في الدوري الأوروبي لكرة القدم، على يد مضيفه إسبانيول الإسباني (0-2)، أمس الخميس، في الجولة الثانية من دور المجموعات.

ويدين الفريق الإسباني بالفضل في انتصاره لمهاجمه الصيني، وو لي، صاحب الهدف الأول، في الدقيقة 64، ولزميله المهاجم، فيكتور كامبوزانو، الذي أحرز الهدف الثاني عندما كانت المباراة تلفظ أنفاسها الأخيرة، في العاصمة موسكو.

ورفع إسبانيول رصيده، بعد هذا الفوز، إلى أربع نقاط، وعزز موقعه في المركز الثاني في المجموعة الثامنة (H)، بفارق نقطتين خلف المتصدر لودوغوريتس رازغراد البلغاري، الذي تغلب بدوره على مضيفه فرينكفاروزي الهنغاري (3-0)، في المباراة الثانية.

بينما بقي سسكا موسكو في قائع المجموعة من دون رصيد.

وفي الوقت ذاته مني فريق كراسنودار الروسي بالهزيمة الثانية في الدور ذاته، على يد ضيفه خيتافي الإسباني (1-2)، في اللقاء الذي جمعهما، اليوم الخميس، ضمن الجولة الثانية.

وأحرز المهاجم الإسباني، أنجل لويس رودريغز، هدفي فريقه، في الدقيقتين (36 و61)، بينما سجل المهاجم الروسي، آري، برازيلي الأصل، هدف أصحاب الأرض اليتيم ، في الدقيقة 69 من عمر المباراة.

وانفرد خيتافي بصدارة المجموعة الثالثة (C)، متجاوزا بفارق نقطتين فريق بازل السويسري، الذي تعادل خارج أرضه (2-2) أمام مضيفه طرابزون سبور التركي، الثالث برصيد نقطة واحدة.