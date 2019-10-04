أعلنت جامعة جيمس كوك الأسترالية، اليوم الخميس، عن اكتشاف واحدة من أخطر أنواع الفطريات "المشروم" في العالم في أقصى شمال أستراليا لأول مرة، وفقا لصحيفة "جابان توداي" اليابانية.

واكتشف المصور راي بالمر، فطر "بوزيون فاير كورال" في الغابات المطيرة بمدينة كيرنز، أي على بعد آلاف الأميال من موطنها الأصلي في جبال اليابان وكوريا، وتسبب الفطر في وفاة العديد من الأشخاص بعد أن أخطأوا بينه وبين الفطر الصالح للطعام والمستخدم في الطب التقليدي.

وقال مات باريت، اختصاصي علم الفطريات بجامعة جيمس كوك، الذي أكد هوية الفطر السام الموجود في أستراليا، إن هذا الفطر السام برتقالي اللون، هو الوحيد الذي يمكن أن يصيب البشر بالسموم من خلال الجلد، فعندما يتم ملامسة الفطر بالأيدي يستطيع الجلد أن يمتص سمه بسهولة، كما أنه يعتقد أن سم هذا الفطر يحتل المركز الثاني من السموم الأكثر فتكا في العالم، فلمسه أو أكله يمكن أن يسبب فشلا كارثيا للأعضاء وتلفا في أعصاب الدماغ، مما يؤدي إلى الوفاة.

أما بالنسبة للأعراض التي قد تظهر على الفرد جراء ملمسته أو أكله، فهي تبدأ بألم في المعدة بالقيء والإسهال والحمى، لتشمل الأعراض التالية تمزق جلد الوجه واليدين والقدمين وتقلص المخ، مما يتسبب في تغيير الإدراك، وصعوبات في الحركة والنطق.

وقال بالمر إنه لم يتفاجأ من اكتشاف الفطر السام، حيث إنه أمضى ما يقرب من 10 سنوات في اكتشاف عدد من الفطريات المختلفة في الغابات المطيرة بمدينة كيرنز.

وأوضح بالمر أن هذه المنطقة من الغابات المطيرة يقل فيها عدد المتجولين والباحثين، مضيفا أنه يسعى في السنوات المقبلة اكتشاف المزيد من الفطريات والمكونات الغربية الأخرى التي تحتوي عليها المنطقة.