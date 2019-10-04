استشهاد فلسطيني وإصابة آخرين في مواجهات مع جيش الاحتلال

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أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة استشهاد فلسطيني وإصابة آخرين اليوم الجمعة، في مواجهات مع جيش الاحتلال الاسرائيلي خلال احتجاجات مسيرة العودة الأسبوعية شرق القطاع.

وذكرت الوزارة- في بيان صحفي- أن الشهيد قضى برصاص حي أطلقه عليه جنود إسرائيليون خلال مواجهات على الأطراف الشرقية لبلدة جباليا في شمال القطاع.

وأضافت الوزارة أن طواقمها تعاملت مع عدد آخر من المصابين بالرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز في المواجهات التي تجري قرب خمسة مراكز رئيسية على أطراف شرق القطاع.

وهذه هي الجمعة رقم 77 من مسيرات العودة وحملت هذا الأسبوع شعار (المصالحة خيار شعبنا) دعما لمطالب إنهاء الانقسام الفلسطيني الداخلي المستمر منذ منتصف عام 2007.

وانطلقت مسيرات العودة في 30 مارس 2018 للمطالبة بحق عودة اللاجئين الفلسطينيين، ورفع الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة منذ أكثر من 12 عاما. وقتل أكثر من 300 فلسطيني منذ بدء الاحتجاجات التي تقول إسرائيل إنها تستهدف المساس بسيادتها.