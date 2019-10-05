حديقة حيوان ألمانية تحتفل باليوبيل الذهبي لميلاد أنثى وحيد قرن

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هنأت حديقة حيوان مدينة دورتموند الألمانية اليوم الجمعة أنثى وحيد القرن بعيد ميلادها الخمسين بكتابة رقم خمسين من حبوب المجففة، التى تمثل طعامها المفضل "موزلي وحيد القرن".

كانت أنثى وحيد القرن عريضة الفم "ناتالا" ولدت عام 1969 في جنوب أفريقيا وتعيش منذ 2006 في دورتموند، كما قالت إدارة المدينة.

وتعد ناتالا من بين أكبر أربعة حيوانات وحيد القرن سنا في أوروبا.

وقالت المتحدثة باسم المدينة: "حيوانات وحيد القرن التي تعيش في البرية لا تصل إلى هذا السن المتقدم في العادة".

تستعد حديقة حيوان دورتموند لإقامة حفل بهذه المناسبة بعد غد الأحد لناتالا ، توضح فيه للزوار وضع حيوانات وحيد القرن في العالم والتهديدات التي تحيق بها.