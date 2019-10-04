صحيفة كورية شمالية: إطلاق صاروخ بوكوكسونج رسالة صارمة لقوى وحشية

ذكرت صحيفة رودونج المتحدثة باسم حزب العمل الحاكم في كوريا الشمالية اليوم الجمعة إن اطلاق الصاروخ بوكوكسونج -3 " ليس مجرد استعراض لأسلحتنا الاستراتيجية فقط بل هو أيضا بيان صارم موجه الى العالم أجمع على وجه الخصوص جماعة متمردة وحشية تحاول تغيير تيار التاريخ الى عكس الاتجاه السليم".

وقالت الصحيفة، في تقريرها الذي بثته وكالة يونهاب للأنباء الكورية الجنوبية اليوم الجمعة، إن الصاروخ بوكوكسونج عبارة عن قنبلة موقوتة على ظهر القوى العدوانية، وأخطر سلاح يستهدف العدو.

كانت كوريا الشمالية أكدت أنها أطلقت أول أمس الأربعاء، صاروخا باليسيتيا يعرف باسم بوكوكسونج 3 من غواصة في المياه الواقعة قبالة ساحلها الشرقي.

وأضافت الوكالة أنه تم إطلاق الصاروخ في وضع عمودي من المياه الواقعة قبالة خليج وونسان في بحر الشرق ، المعروف أيضا باسم بحر اليابان، صباح الأربعاء.

وأوضحت أن الصاروخ "ليس له أي تأثير سلبي على أمن الدول المجاورة"، مضيفة أن ذلك "أطلق مرحلة جديدة في احتواء تهديد القوات الخارجية (لكوريا الشمالية) وتعزيز قوتها العسكرية للدفاع عن النفس".

غير أن باتريك رايدر، المتحدث باسم هيئة الاركان المشتركة الأمريكية قال أمس الخميس، إنه لا يوجد ما يشير إلى أن كوريا الشمالية أطلقت أحدث تجربة صاروخية باليستية لها من غواصة.

وجاء الإطلاق قبل محادثات بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية اليوم الجمعة في السويد بشان بشأن برنامج بيونج يانج النووي.