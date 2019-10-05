اختطاف بريطاني وزوجته الفلبينية جنوبي الفلبين

قالت الشرطة الفلبينية إن رجلا بريطانيا وزوجته الفلبينية اختطفا اليوم الجمعة من منتجعهم في جنوبى البلاد من قبل ستة مسلحين مجهولين.

وذكر تقرير للشرطة أن الضحيتين هما ألان وويلما هيرونز وكانا قد وصلا للتو إلى منتجعهم في بلدة توكوران في مقاطعة زامبوانجا ديل سور الواقعة على بعد 794 كيلومترا جنوب مانيلا عندما تم اختطافهم.

وقال التقرير إن اثنين من المشتبه بهم مكثوا في منتجع هيرونز بيتش في الليل، بينما جاء الأربعة الآخرون بعد ظهر اليوم الجمعة.

وأضافت الشرطة أن أحد القوارب تمت مراقبته وهو يتجه نحو مدينة باجاديان القريبة، بينما توجه آخر إلى مقاطعة لاناو ديل نورت. ولم يتضح ما إذا كان قد تم فصل الضحيتين عن بعضهما.

ولم يتم التعرف على الدوافع أو المشتبه بهم في عملية الاختطاف، لكن المتشددين الإسلاميين ينشطون في هذه المنطقة.

وتشتهر جماعة أبو سياف الإرهابية بعمليات الاختطاف حيث قامت بخطف العشرات من الأجانب للحصول على فدية، وقتل البعض منهم، من بينهم ألماني في عام 2017.